Goran Pandev ha annunciato il suo ritiro su Instagram.

Una notizia che era nell’aria, insomma, per l’ex calciatore del Napoli e di altre squadre illustri della nostra Serie A. Un’avventura sotto il Vesuvio che ricorderà per sempre, il macedone, dopo aver riqualificato la sua carriera praticamente in discesa appena arrivato a Napoli. Ecco il suo messaggio da brividi pubblicato sui social.

In bocca al lupo per tutto Goran, Napoli non ti dimenticherà.