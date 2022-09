Juric potrebbe cambiare le carte in tavola in vista di Napoli-Torino.

A riportare l’indiscrezione è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il tecnico granata avrebbe in mente di lanciare il giovane Karamoh dal primo minuto: l’ex Inter e Parma è arrivato in Piemonte per giocarsi le sue carte e, nonostante la gara proibitiva, non è da escludere il suo inserimento contro gli azzurri. Vedremo quale sarà la scelta definitiva di Juric, il quale è spesso solito lanciare giovani promettenti in gare complicate come quella contro il Napoli.