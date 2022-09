Del Genio a Radio Goal: “Napoli bravo a sfruttare le occasioni da grande squadra”

Paolo Del Genio, noto giornalista campano, ha parlato del magic moment che sta attraversando il Napoli.

Quest’ultimo ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli di Spalletti sta vincendo anche quando non riesce ad imporre il suo credo calcistico. Come fanno le big, insomma, un pò come il Manchester City di Guardiola. L’aspetto più importante di queste grandi squadre sta proprio nel riuscire a portare a casa la vittoria magari trovando via alternative, nuove soluzioni”. Una considerazione che conferma la forza del nuovo Napoli, bravo soprattutto in quel di Milano a portare a casa un bottino pieno davvero fondamentale per la classifica e il morale.