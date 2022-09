Stando all’edizione odierna del Mattino, Kim Min Jae ha sorpassato un record importante o meglio si è confermato un caposaldo della retroguardia azzurra. Il coreano di fatti è entrato a far parte della Top 11 d’Europa. Whoscored ha stilato una formazione dopo l’avvio di stagione registrando tutti migliori fin qui. Non poteva mancare, dunque, il numero 3 del Napoli. L’inizio campionato è stato semplicemente spaventoso tantissime prestazioni super e pochissime sbavature dietro. Si sta quasi dimenticando l’assenza di Koulibaly. La presenza nella formazione con campioni come Messi, Neymar e Lewandowski è motivo di orgoglio innanzitutto per Kim ma anche per la dirigenza che ha scoperto un campione.