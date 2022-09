Il percorso tra il Napoli e Fabian Ruiz si era declinato. Questo era chiaro a tutti perché lo spagnolo aveva rifiutato più volte il rinnovo co i partenopei. La voglia di cambiare aria era nota e per questo il Psg ha approfittato del momento per avventarsi come un rapace sull’ex Betis. Queste le parole di Fabian sul suo trasferimento:

“A Napoli ho vissuto tante stagioni belle per la crescita da giocatore e come uomo. Il problema è che questa storia con i partenopei era arrivata al capolinea , sia io che loro desideravamo una sistemazione diversa, eravamo stufi entrambi. Alla fine è arrivata l’offerta del Psg. Per tutti era una buona offerta per me era ottima per questo non ho potuto dire no ad un’opportunità del genere. Sono felice di questa nuova avventura in un club di tale importanza a livello europeo”

Non si pente della scelta l’ex Napoli e si sente pronto a questa nuova sfida