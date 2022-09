La seconda di Serie A mise a confronto Napoli e Monza. Oltre alla pesante sconfitta per 4-1, il Monza subì anche un infortunio molto grave; quello di Andrea Ranocchia. L’ex Inter era arrivato alla corte di Berlusconi con un intento: portare esperienza e solidezza alla retroguardia dei biancorossi. Il grave infortunio contro i partenopei ha portato molto scettiscismo sulle sue condizioni e sul rientro in campo. Per questo in modo consensuale è stato risolto il contratto tra le parti. Ranocchia sta pensando addirittura al ritiro dal calcio giocato dopo tanti anni tra le fila dell’Inter, del Bari e questa breve parentesi al Monza.