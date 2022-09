CdS elogia gli azzurri: “Il Napoli di Luciano tiene ‘a cazzimma”

Il Corriere dello Sport, dedica spazio al Napoli, concentrandosi sul lavoro di Luciano Spalletti. Secondo quanto scritto dal quotidiano l’allenatore azzurro ha creato un gruppo solido e compatto che, nonostante un’assenza pesante come quella di Osimhen, riesce a vincere e giocare.

“Dopo la vittoria con il Milan a San Siro, il Napoli è primo in campionato insieme con l’Atalanta: 17 punti in 7 partite, imbattuto, con il miglior attacco (15 gol) e la seconda difesa (5 subiti). E ancora: il Napoli è primo anche in Champions a punteggio pieno: 6 punti in 2 partite, con il miglior attacco (7), dimostrando che non è Osimhen-dipendente, e la miglior difesa (1). E già così, in attesa del ritorno in campo dopo la sosta, si potrebbe chiudere con tanti complimenti. Bene: il fatto, però, è che dietro la sintesi dei numeri c’è un lavoro straordinario di Spalletti, della squadra e del club. Un capolavoro che qualcuno, nei giorni miracolosi della città, potrebbe anche definire un miracolo”. Si legge sul quotidiano .