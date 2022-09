CdS – Meret, nonostante le incomprensioni con Spalletti è rimasto lucido e presente

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi su Alex Meret. Il quotidiano elogia il portiere del Napoli, che fino ad ora si è dimostrato un degno leader del gruppo capace di dare sicurezza tra i pali.

“La squadra di Pioli non perdeva in campionato da gennaio. Spalletti può prendere il merito di aver vinto un game. Per il resto, davanti c’è tempo. «Ci stiamo attrezzando» dice in cuor suo. Nulla è per caso: l’allenatore ha rivoluzionato il suo mondo partenopeo, trasformando le necessità in virtù. Voleva incatenarsi per trattenere Koulibaly, salvo poi assecondare le ambizioni del suo giocatore preferito e puntare sul coreano Kim; non avrebbe scommesso un euro sulla capacità (più mentale che tecnica) rigenerativa di Meret, portiere protagonista a San Siro e non solo. Gli ha messo e tolto la valigia tra le mani, senza mai nascondergli che fino all’ultimo giorno di mercato avrebbe aspettato il 37enne Navas dal Psg. Il portiere è stato fermo, lucido. Presente”. Si legge sul quotidiano.