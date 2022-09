CdS – Napoli, un inizio di campionato da sogno: al primo posto con il miglior attacco

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. il quotidiano assegna un voto alla squadra di Luciano Spalletti: in questo inizio di stagione i partenopei si meritano 9.5 in pagella:

“Primo posto da imbattuto, seppur non in solitario, in campionato col miglior attacco, primo posto a punteggio pieno in Champions in un girone con Liverpool (steso con 4 gol) e Rangers (stesi con 3). Un anno fa c’era la vecchia guardia, quest’anno la nuova guardia non ha fallito nessuna delle quattro grandi partite: 2-1 contro la Lazio, 4-1 col Liverpool, 3-0 ad Ibrox, 2-1 a San Siro contro il Milan, gara che valeva il primo posto in classifica. Meno di 9,5 non si può dare. Il mezzo punto che manca per arrivare a 10 deriva dalla differenza col campionato scorso: allora, dopo 7 giornate, la squadra di Spalletti era ugualmente in testa ma con 4 punti in più”. Si legge sul quotidiano.