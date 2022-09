Adani contro Allegri: “Sta facendo del male a tutti i tifosi della Juventus”

La crisi della Juventus non accenna una fine ed è tempo di processi nella puntata di ieri sera della Bobo TV, trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri. Daniele Adani è da anni molto critico nei confronti di Massimiliano Allegri. La sconfitta dei bianconeri contro il Monza ha scatenato un vero e proprio show in diretta dell’ex calciatore: “La gente non ce la fa più. Sta facendo del male a se stesso in primis, a tutti i tifosi della Juventus, alla società. È rimasto solo e continua ad attirarsi negatività, porta in giro. Ieri la Juve ha fatto schifo, anche in 11 contro 11. Mi dovete dire una cosa positiva della Juve oltre Miretti. C’è qualche calciatore che sta rendendo? C’è qualcosa di positivo dal punto di vista della tenuta mentale? C’è una strategia, una costruzione?”.

“Allegri dice “dobbiamo stare zitti e lavorare”, poi fa quella intervista prima del Monza. Allora inventa scuse e prende tutti per il c**o. Sta allontanando i tifosi della Juventus, che l’hanno già scaricato. I tifosi non ne possono più. Se trovate uno, uno solo, che dice che c’è anche una sola cosa che funziona nella Juventus, è un bugiardo. Io dico che ci sono tante cose negative, la Juventus non gioca, non fidelizza la gente che è sempre meno allo stadio” ha continuato Adani.

“Andare a vedere una partita allo stadio costa e i sacrifici alla fine devono meritarseli. La Juventus ha fatto schifo. Allegri sta facendo del male a se stesso, al calcio, alla Juve e ai suoi tifosi. È stato due anni a non aggiornarsi mentre il calcio pedalava. Sta facendo peggio dello schifo dello scorso anno e ce ne voleva” ha concluso l’intervento il commentatore tecnico della Rai.