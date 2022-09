Ballardini: “Napoli società competente con le idee chiare”

A Radio CRC è intervenuto l’ex allenatore del Genoa Davide Ballardini che ha detto la sua sul Napoli in quest’arco di campionato. Ecco quanto detto:

“Bisogna fare i complimenti al Napoli, all’Udinese e all’Atalanta e anche al Milan. Sono squadre che hanno le idee chiare, mentre l’Inter e la Juve hanno fatto altre scelte che per ora non pagano. Quando c’è una società competente come quella del Napoli e, soprattutto, vive certe situazioni è tutto diverso. La proprietà del Napoli, già 15 anni fa in Serie C sapeva muoversi”.