Damiani: “Questo Napoli mi fa ben sperare, Kim più forte di Koulibaly”

A Radio CRC è intervenuto l’ex calciatore ora procuratore Oscar Damiani che ha detto la sua sul Napoli in questo momento di stagione. Ecco quanto detto:

“Siamo all’inizio di questo campionato, ma le sensazioni fanno ben pensare. Il Napoli ha delle alternative, per un campionato come questo lungo e con i Mondiali, che sono necessarie. Mister Spalletti ha dato una grande identità a questa squadra. Sono più importanti le idee dei grandi nomi. Il Napoli ha grandi idee, un grande direttore e una grande società che sa arrivare prima degli altri. È andato via Koulibaly, che era forte ma faceva tanti errori, e chi l’ha sostituito è più forte di lui”.