Mario Giuffredi, esperto di mercato, ha detto la sua sulle prestazioni dei suoi assistiti, che stanno trascinando il Napoli in vetta alla classifica e che hanno iniziato bene la stagione.

Giuffredi, ai microfoni di Tv Luna, ha ripercorso il travaglio estivo di Politano, che voleva andar via, invece è rimasto e ora è decisivo. Queste le sue parole:

“Politano voleva andare via, ma il Valencia non avrebbe mai potuto prenderlo! Io ho lavorato per farlo restare a Napoli, quando andai a Dimaro parlai con Spalletti per convincerlo a mettere da parte le incomprensioni e puntare su di lui! Dopo un po’, chiamai Matteo e gli dissi che se voleva lasciare Napoli, doveva cambiare agente. Io voglio il bene dei miei assistiti e per lui la soluzione migliore era Napoli”.