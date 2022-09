Alla Bobo Tv, stasera, i vari commentatori hanno detta la loro sulla gara di ieri sera, il vero big match della settima giornata di campionato.

In particolare, Ventola ha spiegato, secondo lui, il motivo per cui la squadra di Spalletti abbia vinto a San Siro, nonostante la buonissima prestazione del Milan. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha il centrocampo più forte in questo momento. Dopo che sono passati in vantaggio con l’episodio del rigore, hanno gestito meglio la palla, il Milan ha avuto le sue occasioni, ma si vedeva che gli azzurri non erano quelli dei primi 20 minuti. Io voglio elogiare anche Anguissa…”.