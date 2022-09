Antonio Cassano, esperto della Bobo Tv, ha commentato la gara di ieri tra Milan e Napoli sul suo profilo Instagram, nel corso della sua solita rubrica “Habla Antonio”.

Cassano ha sottolineato i meriti del Napoli, ma per lui il Milan meritava qualcosa in più. Queste le sue parole:

“Milan-Napoli è stata una super partita, uno spot per la Serie A; due squadre che hanno personalità e che giocano a calcio. Il Napoli ha giocato bene, con Lobotka e Kvara fenomenali, e Spalletti ha azzeccato la mossa Simeone, ma non meritava la vittoria; il Milan ha fatto una grandissima, partita, due traverse, due parate di Meret, e i rossoneri meritavano qualcosa in più. Poi, però, in queste partite il divario è piccolo, ma ieri il Milan ha dimostrato di essere una grande squadra”.

Fonte: Bobo Tv.