Graziani: “La Juventus ha fatto un regalo alla Roma con Dybala”

Paulo Dybala è un grande rimpianto per i tifosi della Juventus. Ospite negli studi Mediaset di Pressing Lunedì, Francesco Oppini ha commentato l’ultima prodezza del calciatore argentino durante Empoli-Roma: “Questo è il Dybala che fa la differenza quando vuole e che noi abbiamo conosciuto per anni. Mi dispiace perché noi juventini lo amiamo e lo abbiamo sempre adorato. Conosciamo tutti ormai la storia del suo addio alla Juventus. Ma quando vedo Paulo in queste condizioni mi chiedo onestamente cosa ci sta a fare Kean in campo”.

“Ci sono errori di valutazione che vanno discussi anche se Dybala ha avuto gli ultimi due anni pieni di infortuni dopo il Covid. Ricordo che però Sarri ha vinto lo scudetto grazie alle sue giocate visto che ha vinto l’Mvp. Noi juventini conosciamo bene il valore del calciatore che però purtroppo non abbiamo più visto negli ultimi due anni” ha proseguito il figlio d’arte, grande tifoso bianconero.

A quel punto, è intervenuto Francesco Graziani che ha mandato una frecciatina alla Juventus: “A Roma hanno già cambiato il testo della canzone. Non è più Grazie Roma ma Grazie Juve. Ma i bianconeri non potevano rinnovare il contratto a questo ragazzo? Semmai in caso di ulteriori problematiche avrebbero potuto venderlo, hanno fatto un regalo clamoroso alla Roma”.

Oppini ha preferito chiudere la discussione: “Ciccio per piacere non me lo ricordare, non infierire”.