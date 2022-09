Cassano contro il Var: “Deve essere eliminato, toglie emozioni”

Ospite fisso della Bobo TV, Antonio Cassano si è scatenato nel corso della puntata del 12 settembre. In un primo momento, l’ex calciatore barese ha contestato una decisione arbitrale che ha penalizzato il Milan: “Quell’ammonizione a Leao non la devi dare mai, la seconda tutta la vita. Non voglio dare agli arbitri delle colpe. Per quanto riguarda la partita, il Milan ha fatto una buona gara. Niente di eccezionale, ma meglio di Salisburgo. Ha fatto una sgasata Leao sul gol di Messias, ha fatto una giocata incredibile. Giroud l’ha toccata, Leao ha sbagliato il controllo e Messias e l’ha messa. La Sampdoria ha poi cercato di fare qualcosina, ma fa fatica ad arrivare ad attaccare”.

Poi Cassano se l’è presa con il VAR dopo l’errore incredibile in Juventus-Salernitana: “Io ho sempre detto dal primo momento, per me il VAR è una ca***a perché toglie emozioni. Bisogna lasciare stare l’arbitro sbagliare, gravemente, facilmente e come ti pare e piace. Il VAR deve essere tolto e non da giustizia a una minchia. Toglie emozioni. Io devo fare gol e non so se me lo tolgono o non me lo tolgono, se è rigore o non è rigore”.

“Andiamo sulla buona fede e penso che questo non manca. Dal momento che è così, il VAR deve essere eliminato, non serve a una minchia. Lasciamo stare il calcio alla gente e alle emozioni, altrimenti andiamo solo a far casini” ha concluso lo sfogo Fantantonio.