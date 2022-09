Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha analizzato la crescita della squadra di Stefano Pioli in questa stagione: “Siamo ancora più forti dell’anno scorso come gruppo. Nel complesso, – dice a La Gazzetta dello Sport – siamo una squadra migliore, il mercato ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina. Il Milan mi piace, è chiaro. Sennò non sarei stato qui”. Una battuta anche su Charles De Ketelaere: “Lui è un top, lo dico io. Dovete solo dargli un po’ di tempo per crescere”.