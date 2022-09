Alvino: “Vi do un indizio di formazione per stasera. Il Var non va cancellato”

Il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni di Kiss Kiss, si è proiettato alla sfida di Rangers-Napoli, match valevole per la Champions League. Queste le sue parole: “Non ci sarà alcun stravolgimento: il sistema di gioco resterà il solito, il 4-3-3. Vi do un indizio di formazione: Giovanni Simeone giocherà dal primo minuto. Confido nelle qualità di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi, mi aspetto di vedere un grande Napoli. Il risultato finale è figlio sempre della prestazione”.

Sul Var: “Sono sempre un malpensante, ma non è un caso, per come la vedo io, che la tecnologia corregga tanti errori fatti a favore della Juventus. Il Var è uno strumento indispensabile e non deve essere cancellato, non scherziamo”.

Ancora sulla Juventus: “I tifosi del Napoli possono godere due volte (la vittoria degli azzurri e la sconfitta della Juventus di Allegri, ndr)? No, a me basta che vincano gli azzurri, non mi interessa ciò che fanno le altre squadre”.