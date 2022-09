Il Mattino – Napoli, Spalletti vuole concentrazione dai suoi ragazzi: i dettagli

Il Mattino analizza il comportamento di Luciano Spalletti nel post gara contro la Lazio. Secondo quanto riportato dal quotidiano il tecnico non ha fatto molti complimenti ai suoi per la vittoria contro la squadra di Maurizio Sarri e li ha messi subito in riga per la partita contro il Liverpool. Obiettivo: concentrazione e dedizione per l’esordio in Champions:

“Anche la squadra, riunita a lungo nella sala-tattica, lo ha capito: Spalletti non ha perso molto tempo, come suo solito, nel fare complimenti per la vittoria con la Lazio. Ha badato subito al sodo: ha piazzato sulla sua lavagnetta il Liverpool, spiegando alcune cose che i Reds fanno alla perfezione. E su tutto, il rubar palla sulla trequarti e colpire“. Si legge sul quotidiano.