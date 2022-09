Il Mattino – Osimhen vuole esserci contro il Liverpool, Spalletti prenderà una decisione last-minute

Il Mattino, si concentra su Victor Osimhen e il suo infortunio. Il nigeriano vuole esserci a tutti i costi contro il Liverpool, ma la decisione sarà presa all’ultimo, in base ai test che saranno effettuati questa mattina.

“Ma queste sono pure ore di sospiri e di ansia, anche se i muscoli di Osimhen hanno da tempo abituati a qualche apprensione: ieri è stato tenuto a riposo per un fastidio all’adduttore, nessuna lesione, forse solo un affaticamento. Ma non è cosa proprio di poco conto. Forse c’è solo la necessità di badare a prevenire qualche tipo di incidente più grave dietro lo stop di ieri. In ogni caso, difficile che possa saltare la sua presenza contro il Liverpool, nella grande notte dei 50mila tifosi azzurri allo stadio. Ovvio, meglio procedere con cautela: ieri ha svolto solo qualche esercizio a parte, oggi verranno valutate le sue condizioni anche da parte dello staff medico. Ma il tempo per il suo recupero in tempo utile per la gara con il Liverpool c’è. La decisione sarà last-minute“. Scrive il quotidiano.