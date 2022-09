Gazzetta – Klopp torna a Napoli, per lui solo sconfitte sul campo del Maradona

La Gazzetta dello Sport, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla gara dell’esordio in Champions di questa stagione contro il Liverpool. Il quotidiano ha ricordato i precedenti di Jurgen Klopp contro gli azzurri:

“Napoli-Borussia Dortmund, nel 2013, dove Klopp osservò contrariato e protestò per un mancato fischio dell’arbitro. Polemiche veementi e un rosso che lo costrinse a lasciare la panchina. Scendendo le scale per andare in tribuna, Klopp si fermò nella stanza dell’allora custode dello stadio, Vincenzo Cerrone, e con lui guardò in tv il finale.

Klopp doveva essere più simpatico al signor Cerrone che ad Insigne, visto che Lorenzinho (dopo il gol nel 2-1 contro il Dortmund) nel 2018 decise la sfida tra azzurri e Reds al 90’. Una rete che mandò in visibilio la “torcida” partenopea, presente in massa, come accadrà domani (sono previsti 50.000 spettatori).

Era il Napoli di Ancelotti, capace anche un anno dopo di superare in casa il Liverpool con le reti Mertens e Llorente. Per Klopp, dunque, tre precedenti da brividi ed un incubo – chiamato stadio Maradona – da scacciare“.