Il Mattino – Napoli-Liverpool, Spalletti pensa alla formazione migliore per battere Klopp

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla partita contro il Liverpool di domani, in attesa di scoprire le condizioni di Osimhen Luciano Spalletti pensa ai possibili sostituti:

“Chi invece non ce la farà è Lozano: ieri gli accertamenti hanno chiarito che non ci sono complicazioni, ma il trauma cranico c’è stato. E non si scherza. Andrà in panchina, al suo posto, Politano che nelle ultime sue apparizioni è in forma smagliante. Per il resto, il tecnico azzurro le sue scelte le ha già fatte. Sarà 4-3-3 magari con Raspadori in preallarme (non dovesse farcela Osimhen, potrebbe esserci un esordio da falso nove)”. Si legge sul quotidiano.