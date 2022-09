Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, riporta una curiosità per i tifosi del Napoli sul georgiano Kvaratskhelia. Come già sappiamo, Kvicha è in testa alla classifica marcatori insieme a Koopmeiners e Vlahovic, ma il dato impressionante è che mai nessuno prima di lui aveva contribuito così tanto in azioni da gol (4 gol e 1 assist) nelle prime 4 giornate prima della stagione 2007/08.