Ola Solbakken è stato a lungo corteggiato dal Napoli, al punto da far credere che fosse fatta per il trasferimento a gennaio in maglia azzurra. Come scrive anche il Corriere della Sera, l’attaccante norvegese è molto vicino alla Roma. I giallorossi sono ad un passo dall’accordo con l’entourage del giocatore, che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodo Glimt. Due mesi fa ci fu in gran segreto l’incontro che gettò le basi per la trattativa, nelle prossime si terrà invece il meeting decisivo.