Calaiò: “Ho scoperto Ostigard quando giocava in Germania, volevo farlo prendere alla Salernitana”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Ho scoperto Ostigard nel Monaco1860 quando lavoravo nello scouting della Salernitana, volevo che lo prendessero quando erano ancora in Serie B. Ha un carattere freddo, contro il Lecce è stato quello che più mi ha colpito: mi piace la sua personalità, e credo abbia un ottimo stacco di testa. Elmas non penso sia l’alternativa di Kvaratskhelia perchè è più una mezzala e tende ad accentrarsi, quindi dovrebbe sostituire Zielinski. A sinistra vedo meglio Lozano o Zerbin al posto del georgiano, del resto mercoledì a parte il gol Elmas non mi ha entusiasmato”.