Cds – Lazio-Napoli, cambio modulo per Spalletti: i dettagli

Lazio-Napoli è il match valido per la quinta giornata di Serie A che andrà in scena alle 20:45. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti cambierà di nuovo modulo è tornerà al 4-3-3:

“Il contro-turnover dell’Olimpico: dicitura scontata per un’operazione altrettanto scontata alla luce di quanto si è visto – e non visto – al Maradona con il Lecce. Spalletti riparte dal vecchio Napoli con il 4-3-3. Osimhen e poi tre uomini in corsa per due posti: Politano e Lozano sono in forma, pimpanti e brillanti, mentre il grande protagonista delle prime due giornate di nome Kvaratskhelia ha mostrato anche con il Lecce le medesime difficoltà accusate con la Fiorentina. Per il resto, rientreranno dal primo minuto Mario Rui, Zielinski, Lobotka e poi Rrahmani. Che però potrebbe fare coppia con Juan Jesus al centro della difesa: questa volta è possibile che tocchi a Kim, sempre in campo e sempre dall’inizio alla fine”. Si legge sul quotidiano.