CdM – Napoli, il retroscena: “Nessuna intesa per Ronaldo, trattativa ferma ai colloqui”

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando un retroscena sulla trattativa tra il club e Cristiano Ronaldo. Manchester United e ADL non si sono intesi, stando a quanto riportato dal quotidiano la trattativa tra il presidente e l’agente del calciatore non sarebbe andata oltre i colloqui:

“La questione Ronaldo si è fermata ai frequenti colloqui avvenuti durante l’estate tra De Laurentiis e Jorge Mendes, protagonista anche dell’affare Navas. Le condizioni poste dal presidente del Napoli non hanno convinto il Manchester United, che avrebbe potuto spingersi al massimo ad 80 milioni per Osimhen più il prestito di Cristiano Ronaldo con l’ingaggio pagato al 50%. Lo stipendio di Cr7 sarebbe comunque costato intorno ai 17 milioni lordi, troppi per il Napoli che si è mosso con la priorità di tagliare il monte ingaggi, abbassato di circa 38 milioni lordi”.