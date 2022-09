Schira a 1 Station Radio: “Le possibilità di vedere Navas al Napoli sono ridotte”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, è intervenuto a 1 Station Radio sull’ipotesi Navas.

Queste le parole sul costaricano: “Le possibilità di vedere Navas al Napoli sono sempre più ridotte. Non è stato trovato l’accordo tra il calciatore e il club parigino per la buonuscita, tra l’altro Navas è nei piani del PSG. Se ci fosse stato Leonardo, l’affare sarebbe andato sicuramente in porto”. Una trattativa, quella per Keylor Navas, che non si è sbloccata nelle ultime ore e che potrebbe dunque concludersi con un nulla di fatto nonostante la forte volontà del calciatore di vestire l’azzurro.