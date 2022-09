Rai – Navas rimarrà al PSG fino a gennaio: solo un’ipotesi può sbloccare l’affare

Keylor Navas rimarrà(almeno per ora) solo un sogno di mercato per il Napoli.

Come riportato dal telegiornale della Rai, con ospite Ciro Venerato, il costaricano al 99% non vestirà la maglia partenopea: l’ultimissima spiaggia per vederlo in azzurro sarebbe quella di procedere allo svincolo del calciatore, che potrebbe dunque tesserarsi in seconda istanza fino alla fine del mese di dicembre: un’ipotesi alquanto remota. Si va verso la sua conferma al PSG, dove partirà presumibilmente secondo nelle gerarchie di Galtier ma potrà dire la sua giocandosi il posto da titolare nel corso della stagione.