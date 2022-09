Dalla Francia – Ounas ha svolto le visite mediche col Lille! Manca solo l’ufficialità: i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese L’Equipe, Adam Ounas ha svolto con successo le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà al Lille. L’attaccante algerino, dunque, è ad un passo dal suo trasferimento a titolo definitivo in Francia. L’ormai ex calciatore del Napoli, per agevolare la buona riuscita della trattativa, ha accettato anche una riduzione dell’ingaggio rispetto a quello che percepiva all’ombra del Vesuvio. Il Lille, prima della firma, pagherà circa 3 milioni di euro a cui si aggiungerà una percentuale di circa il 40% sulla futura rivendita del calciatore.