Pres. Lecce: “Contenti della bella figura fatta al Maradona! Napoli? Sarà un grande campionato, vi spiego”

Il presidente del Lecce, Saverio Damiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match contro il Napoli del Maradona. Queste le sue parole: “Il Napoli sarà, sicuramente, una delle grandi protagoniste di questo campionato! La squadra è molto ringiovanita ed è stata completamente rivoluzionata, è normale che ci voglia un po’ di tempo prima che i nuovi acquisti possano instaurare delle intese vincenti.

Mi fa davvero tantissimo piacere della bella figura fatta dal Lecce su un campo importante come quello del Maradona! Abbiamo lanciato tanti ragazzi giovani, nati dopo il 2000. Per farlo ci vuole molto coraggio ed è per questo che ho scelto Baroni, ne ha da vendere. Umtiti si sta allenando regolarmente, sarà tra i titolari appena l’allenatore lo riterrà idoneo al 100%“.