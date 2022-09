CorrMezz – Alex Meret difenderà i pali del Napoli: pronto il rinnovo per lui

Sarà Alex Meret il primo portiere della stagione appena iniziata.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il portiere ex Spal sarebbe pronto a firmare un contratto di cinque anni per sancire un nuovo inizio da primo portiere. Nonostante i tentativi continui per Keylor Navas, non si è giunti ad un accordo per l’acquisto del costaricano e dunque questo significa conferma e rinnovo per Meret: rimane da capire quando avverrà il prolungamento del contratto, ma la permanenza dell’italiano non è più in dubbio.