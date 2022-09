Secondo quanto riportato da CBS Sports, il Napoli ci starebbe provando fino all’ultimo per Keylor Navas.

Il portiere costaricano avrebbe già scelto Napoli come meta futura per la sua carriera, ma il club parigino vorrebbe cederne definitivamente le prestazioni; gli azzurri vorrebbero chiudere la pratica con un prestito. Oramai, a due ore e poco più alla fine del calciomercato, le possibilità di vedere il campione ex Real al Napoli sono ridotte all’osso.