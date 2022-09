SKY – Accostato al Napoli, Francesco Acerbi passa all’Inter: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Francesco Acerbi è un nuovo calciatore dell’Inter! Accostato anche al Napoli dallo stesso giornalista prima dell’acquisto di Kim, l’ex difensore della Lazio si trasferisce alla corte di Inzaghi in prestito con diritto di riscatto. Dopo l’ok definitivo di Zhang per il trasferimento, Acerbi si è già recato a Milano per sostenere le visite mediche. Solo questione di poche ore, dunque, prima che diventi ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.