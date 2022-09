FOTO – Ostigard festeggia la prima da titolare col Napoli: “Che orgoglio”

Nonostante l’amaro pareggio maturato in casa contro il Lecce, il Napoli ha comunque modo celebrare un ottimo esordio. Leo Ostigard, nella giornata di ieri, è stato schierato per la prima volta con la maglia azzurra dal primo minuto da Luciano Spalletti. Il calciatore, ex Genoa, nonostante il pareggio, non ha affatto sfigurato ed anzi, insieme a Meret, è stato sicuramente uno dei migliori in campo. Il difensore norvegese, attraverso i propri social, ha manifestato tutta la sua gioia per l’esordio al Maradona attraverso un post. Eccolo qui di seguito:

Proud moment to play my first game for Napoli!💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/adPCMbOGxX — Leo Skiri Østigård (@leoskirio) September 1, 2022