Zazzaroni rivela: “Ecco perchè CR7 non verrà al Napoli”

Questi ultimi giorni di calciomercato estivo sono stati occupati dalle clamorose indiscrezioni di un possibile passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli. Il portoghese vuole lasciare il Manchester United ed è alla ricerca di un club di alto livello che disputi la Champions League. Tante indiscrezioni e anche alcune voci poco attendibili. Ivan Zazzaroni sull’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce quanto segue: “Ronaldo non vuole venire al Napoli, lo so per certo”.

“Non per la città di Napoli o per i tifosi del Napoli, perché ritiene che il Napoli non gli possa garantire il passaggio del turno in Champions con le gare degli ottavi e i quarti. Lo Sporting Lisbona non l’ha mai preso in considerazione neanche per un secondo. Posso dirvi con certezza che non vuole venire a Napoli, lo so per certo”, ha riferito Zazzaroni in merito alla scarsa volontà di Cristiano Ronaldo di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Il suo futuro è ancora un rebus.