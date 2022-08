Milik si presenta: “Napoli? Le cose non sono andate come volevo, ora sono alla Juve ed è questo che m’importa”

Arkadiusz Milik, nuovo attaccante della Juventus, si è presentato alla corte bianconera rilasciando anche qualche dichiarazione sul suo passato azzurro:

“Non ho guardato il calendario. Quando giocheremo lì non lo so. Cosa non ha funzionato? Quando volevo andare via le cose non sono andate come volevamo tutti e sono finito fuori rosa. Erano sempre partite speciali. Penso anche che non sono il primo e ultimo giocatore che vestirà tutte e due le maglie. Ora gioco nella Juve ed è questo che mi importa”.