Alvino a Radio Goal: “Navas ha accordo con il Napoli, ecco cosa manca”

Carlo Alvino è intervenuto sul capitolo Keylor Navas durante la trasmissione Radio Goal.

Il giornalista campano di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del portiere in questi termini, delineando la situazione intricata tra il calciatore e il PSG: “Navas ha un accordo biennale con il Napoli, manca l’accordo per la sua buonuscita con il club francese. I tempi sono stretti data la fine del mercato, non credo nell’ipotesi di un acquisto a gennaio onestamente”. Mancano gli ultimi accordi con il PSG per rilasciare le prestazioni del costaricano, che rimane attualmente imbrigliato nelle mani del Paris-Saint Germain.