Ai microfoni di Febbre a 90 il Pampa Sosa ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al possibile approdo di Cr7 a Napoli:

“Ronaldo + 100 milioni per Osimhen? Forse è fantacalcio, non so se queste voci sono vere, io punterei sul nigeriano, se vuole può fare 25 gol, certo la suggestione Cr7 farebbe impazzire la piazza, tuttavia se devo scegliere mi tengo Osimhen. Certo se prendi il portoghese sei candidato a vincere lo scudetto, lui ha vinto tanto, ha esperienza. Vedremo”.