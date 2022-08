Antony: “Ho ribadito all’Ajax la mia volontà di andare via”

L’attaccante dell’Ajax Antony, avversaria del Napoli in Champions League, ha rilasciato un intervista al giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano dove esprime il suo disappunto per non essere lasciato andare al Manchester United.

“Come sta andando la trattativa per il tuo trasferimento? È da febbraio che i miei agenti sono andati ad Amsterdam ad informare l’Ajax del mio desiderio di lasciare il club per affrontare una nuova sfida. La dirigenza sapeva che sarebbero arrivate delle offerte importanti”.

“Cosa è successo con l’Ajax? A giugno ho interrotto la mia vacanza e ho informato i vertici societari, incluso il nuovo allenatore, della mia volontà di lasciare e che avrebbero dovuto tenere a mente questa possibilità, visto che si trattava di un progetto di 2 stagioni”.

“Cosa hai detto al club? Gli incontri sono continuati in questi mesi ed ho ricevuto una proposta di rinnovo dall’Ajax, gli ho fatto chiaro nuovamente la mia volontà di andarmene”.

“Cosa è successo oggi? Nel corso di un incontro con il club, ho espresso il mio vecchio desiderio di andare via – questa volta considerabile vista l’offerta sul tavolo. Ne sono arrivate anche altre, ma l’Ajax ha rifiutato dicendo che c’erano solo 5 giorni per sostituirmi”.

“Perché l’Ajax non vuole lasciarti andare? Non sto chiedendo al club di cedermi, ho chiesto loro di essere ceduto per l’offerta più alta che sia mai arrivata per un calciatore dell’Eredivisie. Ho insistito su questo da febbraio così che il club potesse ricostruire in tranquillità”.

“Come ti senti con il club? Sono stato molto bene ad Amsterdam, ho vinto titolo con l’Ajax, ho conosciuto degli amici e ho costruito parte della mia carriera. Ora però ribadisco che sono pronto e motivato a seguire la mia storia e la mia carriera”.

“Qual è la tua posizione adesso? Le persone dovrebbero ascoltarmi e capire le mie motivazioni mi spingono alla felicità. Ho bisogno di questo per poter giocare ad alti livelli. L’Ajax sarà sempre nel mio cuore!”

“Qual è il tuo messaggio per i tifosi dell’Ajax? Spero che i tifosi dell’Ajax mi capiscano… perché il futuro per un calciatore è totalmente incerto e le opportunità possono essere uniche”.