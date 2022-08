La Lazio vince il primo big match della stagione. Battuta l’Inter per 3-1

Nell’anticipo della terza giornata di Serie A, la Lazio ha avuto la meglio sull’Inter, infliggendole una sconfitta per il risultato di 3-1. I biancocelesti hanno nel complesso meritato la vittoria, passando per primi in vantaggio grazie alla rete di Felipe Anderson. A inizio ripresa, i nerazzurri hanno trovato il gol del pareggio con Lautaro Martinez. Poi i cambi hanno segnato la svolta della partita, spingendo l’inerzia a favore della squadra di Maurizio Sarri. A certificare la vittoria il grandissimo gol di Luis Alberto e il sigillo finale di Pedro, che hanno consegnato il primo big match ai biancocelesti.