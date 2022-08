Il match con il Verona ha aperto alla nuova vita calcistica di Kvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli. Già alla prima di campionato il georgiano lasciò il popolo partenopeo a bocca aperta. Un gol meraviglioso e un assist al bacio per Zielinski. Poi la prima al Maradona contro il Monza. La prestazione è superlativa! Una perla sblocca la partita e il pareggio poi raddoppia Osimhen e infine arriva un altro timbro dell’ex Dinamo Batumi, il quale spacca la gara in due. Mai nessuno era riuscito a portare tali bonus nelle reti complessive degli azzurri dopo appena due giornate. Infatti un terzo dei gol li ha siglati proprio lui. Inoltre il Napoli di Spalletti 2.0 ha migliorato il proprio rendimento rispetto alla stagione scorsa, un gol in più. Kvara ha deciso di assumere le vesti del trascinatore e vuole sfruttare la cresta dell’onda per essere incoronato la stella della squadra, proprio come Hamsik, ha acquistato la casa a pochi passi da Castelvolturno. Un fenomeno ma anche un ragazzo dalla buona disciplina. La pressione giocherà dei brutti scherzi per questo bisogna allentarla e lasciare crescere il giovane campione in pace. Ad evidenziare questo aspetto è lo stesso mister azzurro, il quale è convinto che la troppa pressione sia nociva per il suo miglioramento. Pure perché stando alle parole di Spalletti, i margini sono molto ampi, dunque noi staremo sempre qui ad ammirarlo crescere.