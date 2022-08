Su 1 Station Radio è andato in onda il programma 1 Football Club. Nella diretta odierna ha partecipato anche Luciano Moggi. L’ex dirigente di Juve e Napoli si è soffermato sulla causa Napoli: “Devo fare i complimenti al Napoli. Fino a questo momento è il miglior mercato di tutti. Kvaraskhelia era già noto a parecchi ma Giuntoli lo ha strappato a tutti. La capacità non sta tanto nell’individuare un talento, bensì nel riuscire ad acquistarlo. Gli addii di Mertens ed Insigne al momento non stanno minimamente influendo e pesando sul rendimento della squadra. Non ho ancora capito se è Kvaratskhelia il braccio destro di Osimhen oppure se è il nigeriano la spalla dell’altro. Fatto sta che dopo due giornate possiamo notare l’intesa. Simeone e Raspadori sono due profili conosciuti e difficilmente avranno un rendimento sotto le aspettative. Il mio unico dubbio è Kim, l’eredità di Koulibaly è più pesante del previsto e già con il Verona ha sottolineato qualche limite, con il Monza è andato meglio. Al momento il top player azzurro è Kvaratskhelia, dobbiamo semplicemente aspettare il suo impatto e la gestione della pressione in gare importanti.” Tanti complimenti al Napoli, e come accade spesso nell’ultimo periodo, all’astro nascente Kvara.