La sfida tra Napoli e Juve Stabia ha suscitato l’interesse dei tifosi partenopei. Dopo l’ufficialità arrivata nel corso della giornata, i tifosi potranno osservare la partita in diretta sui canali Facebook della squadra oppure allo Stadio Diego Armando Maradona. Infatti il patron azzurro ha messo a disposizione anche le curve superiori del Maradona per il match contro la rivale campana. I tifosi interessati alla visione dell’incontro dal vivo, da domani potranno richiedere un biglietto gratis per entrare allo Stadio e rendere più affascinante la partita tra le due “acerrime” rivali campane.