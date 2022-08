Condò: “Raspadori grande acquisto! Su Kim ho alcuni dubbi, vi dico la mia”

Il noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, Paolo Condò, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul momento di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Raspadori è un ragazzo umile che si mette sempre a disposizione. E’ un campione d’Europa in carica ed ha grandi margini di crescita, per il Napoli è stato un grande acquisto. Al momento mi convince meno Kim, sulle sue spalle pesa il grande vuoto lasciato da Koulibaly ma ha bisogno di tempo. La difesa è un meccanismo perfetto, è impossibile che si creino subito i giusti legami tra i vari calciatori che compongono il reparto, anche la scelta del portiere titolare farà la differenza.

Scudetto? Davvero troppo presto per parlarne. Il Napoli è primo assieme a Roma ed Inter che hanno fatto due vittorie contro squadre più o meno di pari valore a quelle affrontate dagli azzurri. Solo il tempo ci darà la risposta, resta il fatto che i partenopei hanno capacità tecniche davvero molto importanti“.