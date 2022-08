Antonin Barak dopo la scorsa annata, passata da protagonista con l’Hellas Verona, è stato un oggetto misterioso del mercato estivo. Prima di tutti il Napoli ha sempre dimostrato un notevole interesse per il 27enne. Giuntoli lo ha sempre tenuto in cima alla sua lista di possibili trequartisti ma la trattativa non è mai decollata. All’inizio il Verona chiedeva cifre troppo elevate, intorno ai 20 milioni, frenando fin da subito l’affare. Successivamente il calciatore ceco ha ricevuto la proposta della Fiorentina, il quale cercava un profilo adatto allo scacchiere di Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore la dirigenza viola ha concluso la trattativa a cifre più moderate, prestito oneroso a 2 mln e riscatto fissato a 12 mln. Anche l’ex Udinese ha trovato l’accordo con la società di Rocco Commisso.