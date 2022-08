Dalla Francia – Infortunio Navas, si aspettano i risultati degli esami. La posizione del Napoli

Dalla Francia arrivano notizie su Keylor Navas, L’Equipe ha fornito delle novità sulle sue condizioni. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il portiere è fermo a causa di un infortunio:

“Keylor Navas continuerà le sue cure al Camp des Loges, il centro di allenamento del Paris Saint-Germain perché colpito alla zona lombare. Il portiere si è dovuto chiamare fuori per la trasferta mentre Napoli e Paris Saint-Germain continuano le loro discussioni per permettergli di raggiungere l’Italia. Oggi verrà effettuato un aggiornamento completo con il personale medico per saperne di più sulla gravità del suo infortunio”.