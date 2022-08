Repubblica – L’amichevole di mercoledì riaccenderà l’entusiasmo dei tifosi

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sull’amichevole tra gli azzurri e Juve Stabia in programma mercoledì 24 agosto al Maradona. Il match sarà un’ottima occasione per presentare la squadra alla città e ai tifosi:

“Un test ad hoc con la Juve Stabia proprio per accelerare il rodaggio dei rinforzi estivi, in vista della più impegnativa trasferta di domenica sera a Firenze. L’amichevole a Fuorigrotta a porte aperte, servirà per tenere viva la fiamma dell’entusiasmo intorno alla squadra e consolidare il feeling ritrovato con i tifosi”. Si legge sul quotidiano.