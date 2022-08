Sono in vendita i biglietti per Fiorentina-Napoli, in programma domenica 28 agosto ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi.

Il prezzo per ogni tagliando nel Settore Ospiti (0S1- 0S2) è di € 30 e tifosi azzurri potranno acquistarlo solo se in possesso della fidelity card SSC Napoli.

Di seguito i punti vendita: Vivaticket, FIORENTINAPOINT, sito web https://acffiorentina.vivaticket.it/